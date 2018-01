Me kõik teame, et mehi on sageli uskumatult raske mõista. Nad mängivad naiste tunnetega, kuid varjavad enda omi kiivalt. Ühel hetkel on nad sinu vastu nii tähelepanelikud ja hoolivad, kuid teisel mõjuvad külma ja kaugena.

Usud või ei, aga sageli käituvad mehed kummaliselt ja mitte iseendana siis, kui naine neile tegelikult ka väga meeldib, kirjutab portaal Your Tango.

Miks? Siin on neli peamist põhjust!