Venemaal Permis Krupskaja tänaval asuvas koolis läks pussitamiseks, mille tulemusena sai vigastada 14 õpilast ja õpetaja, edastas Interfax.

Intsident juhtus kohaliku aja järgi kell 10.19, kirjutab RIA Novsti. Koolis viibis 743 inimest, kes kõik evakueeriti. Tegemist oli esimese koolipäevaga pärast vaheaega.

Vene politsei teatel puhkes koolis tüli kahe alaealise vahel, kellest üks on kooli õpilane ning teine endine õpilane. Esialgsete teadete järgi sai konflikti tagajärjel lõikehaavu 11 alaealist ja õpetaja. Hiljem täpsustati, et vigastatuid on kokku 15, nende seas naisõpetaja. Viit kannatanud opereeriti, nende seas kaht õpilast ja õpetajat, kes on reanimatsiooniosakonnas raskes seisundis, teatas Permi krai tervisekaitseministeerium Interfaxile. Kaasõpilased ja õpetajanna said vigastada, kui konflikti sekkusid.