Viimastel aastatel on oluliselt vähenenud nende venelaste hulk, kes peavad Balti riike Venemaa vaenlasteks, selgus Levada Keskuse läbiviidud avaliku arvamuse uuringust.

ERR-i uudisteportaal vahendab, et kui augustis 2009 pidas Balti riike, Gruusiat jt endisi liiduvabariike Venemaa vaenlasteks 38 protsenti, siis detsembris 2017 läbiviidud küsitluses vaid 10 protsenti.

Suurimaks vaenlaseks on venelaste arvates nende kodumaale Ameerika Ühendriigid, kelle vaenlaseks pidajate arv on kasvanud rekordkõrgele 68 protsendile. Näiteks seitsme aasta eest ehk jaanuaris 2011 oli samal seisukohal 40 protsenti venelastest. NATO-t Venemaa vaenlaseks pidavate inimeste arv on samas kahanenud rekordmadalale, vaid kuuele protsendile.