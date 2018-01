Reformierakond viskas oma ridadest välja Jõhvi volikogu esimehe Niina Neglasoni (pildil), kes mullu kandideeris valimisliidus, lisaks kahtlustatakse teda altkäemaksu võtmises.

Ta visati välja, sest kandideeris erakonna vastu, selgitas riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige. Tema sõnul oli see kohalike erakonnaliikmete soov ja tavaline prakitka. Reformierakonna juhatus arvas Niina Neglasoni parteist välja nädala lõpul. Kaitsepolitsei kahtlustab Niina Neglasoni altkäemaksu võtmises. Negalson on ERRile tunnistanud, et ta oleks end pidanud volikogus endaga seotud firma kasuks otsuse langetamisest taandama.Neglason ütles , et ta oleks pidanud end mullu sügisel, kui volikogu tegi otsuse OÜ Corrigo kasuks, selles osalemisest taandama. "Kahtlustuse sisu on lühidalt selles, et mullu 12. oktoobril otsustas Jõhvi volikogu anda ruumid aadressil Kaare 3 rendile OÜ-le Corrigo. Mina osalesin selle otsuse poolt hääletamises. Tunnistan, et minu osalemine selles oli viga," märkis ta. Neglason tunnistas, et ta ise on selle firma töötaja. "See firma maksab mulle palka. Just see fakt, et ma saan sellest firmast palka, on uurimisorganite hinnangul altkäemaksu saamine," nentis Neglason.