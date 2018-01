Californias Santa Anas juhtus pühapäeval kummaline liiklusõnnetus. Juhitavuse kaotanud sõiduauto paiskus kohaliku hambakliiniku hoone teisele korrusele ning jäi seina külge kinni.

Õnnetus juhtus kohaliku aja järgi kell pool kuus hommikul. Päästeameti esindaja sõnul sõitis auto suurel kiirusel vastu ohutussaart. See aga tingis olukorra, milles auto justkui katapulteerus pika õhulennuga vastu maja seina, vahendavad CBS ja NBC.

Maja, kuhu auto sisse lendas, kuulub kohalikule hambakliinikule. Pärast kokkupõrget süttis auto põlema. Juhil õnnestus aga enne seda autost välja saada.

Ühe pealtnägija sõnul tunnistas autojuht, et oli narkouimas. Ent nii tema kui ka kaasreisija ei saanud suuri vigastusi. Siiski viidi mõlemad haiglasse tervisekontrolli ülevaatamiseks.

OCFA in Santa Ana of a vehicle that crashed into the building. The fire was quickly extinguished, both victims are out of the vehicle safely with minor injuries. Members from OCFA & LA COUNTY Urban Search & Rescue teams are removing the vehicle from the building. pic.twitter.com/x29WvTkNGk — OCFA PIO (@OCFA_PIO) January 14, 2018

OCFA in Santa Ana with a vehicle that crashed into the second floor of a small Office building. The vehicle hit the center divider and went airborne and landed into the building. One person self extricated, the other person is still trapped in the vehicle. USAR from OCFA On scene pic.twitter.com/Lm5b4oyCIm — OCFA PIO (@OCFA_PIO) January 14, 2018