Endine Ühendriikide armee luureanalüütik Chelsea Manning mõisteti 2013. aastal 35 aastaks vangi, kuna ta oli Wikileaksile loovutanud 750 000 lehekülge USA armee ja välisministeeriumi saladokumente, mis puudutasid sõdu Afganistanis ja Iraagis ning vangide piinamist Guantanamos. President Obama andis talle armu vahetult enne ametist lahkumist 2017. aasta jaanuaris. Nüüd teatas Manning, et kavatseb kandideerida Marylandis USA senatisse demokraatide esindajana.

30aastane Manning on neljas demokraat, kes on teatanud oma kandideerimisest Marylandis ja kahtlemata neist tuntuim. Praegune vanem senaator Ben Cardion (74) ei ole veel teatanud, kas kavatseb kolmandat korda senaatoriks kandideerida, kuid tema valimiskomisjoni andmeil on kampaania tarvis koos juba kaks miljonit dollarit. Ajakirjanduse hinnangul on Manning tõsiseks vastaseks Cardinile, kes eelmised valimised ülekaalukalt võitis, kogudes New York Timesi andmeil ligi 75protsendilise toetuse ja jääb tõenäoliselt ka tulevastel valimistel peale. Igal juhul lisab „kangelaslikuks vilepuhujaks“ kiidetud Manningi kandideerimine valimistele värvi. Kui Manningilt Twitteris päriti, kuidas ta üleüldse saab hääletada, saati veel senatisse kandideerida, kirjutas ta vastu: „Maryland on osariik, kus kedagi taga ei kiusata.“ Ta peab küll veel isiklikult valimiskomisjoni ilmuma, et kinnitada seal silmast silma oma kanideerimistahet ja esitada dokumendid, et tema elukoht on Marylandis.

Manning sündis Oklahomas, kust ta ka sõjaväkke läks, kuid ta on pärast vanglast vabanemist ajakirjanduse andmeil Marylandi kolinud.