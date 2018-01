Laupäeva hommikul kell 8.07 algas Hawaiil paanika, kui mobiiltelefonidesse ilmus teade: „Läheneb ballistiline rakett. Otsige kohe varju. See pole harjutus!“. Rohkem kui poole tunni pärast jõudis inimesteni järgmine teade, mis häire valeks tunnistas, ning Obama-aegne Pentagoni kõrge ametnik, Georgetowni ülikooli õppejõud Patrick Granfield kirjutas seepeale Twitteris: „Jumal tänatud, et Trump golfi mängis. Muidu oleks tagajärg olnud ettearvamatu.“

Granfield põhjendas hiljem oma sõnu, et Trump oleks muidu kindlasti rutanud vajutama tuumanuppu ja päästnud valla kui mitte just 3. maailmasõja, siis lokaalse tuumarünnaku Põhja-Korea vastu ometi.

President Donald Trump viibis tõepoolest oma Mar-a-Lago golfiväljakul, kui teade raketiohust temani jõudis. Ta tegi rahulikult järgmise löögi ja lahkus umbes pool tundi hiljem, kui temani jõudis info, et raketipaanika põhjustas päästeametniku hooletus – too vajutas oma vahetust lõpetades kogemata vale nuppu ja saatis hoiatussõnumi. Golfimängimine ajas karvad turri ka endisel sõjaväeprokuröril Guantanamo baasis kolonel Morris Davisel. „38 minutit elasid Ühendriikide kodanikud Hawaiil raketihirmus ja „geniaalne“ Donald Trump jätkas samal ajal Floridas oma golfimängimist oma 120 puhkusepäeval vähem kui aasta jooksul,“ saatis Davis Twitteris sõnumi.

Varasematest õppustest oli Hawaiil teada, et pärast sellise sõnumi saamist on vaid 15 minutit aega varju otsida. Kes tormas varjendisse, kes parkimismajade alla, suur osa perekondi sulges end vannitubadesse. Turistid vaatasid kogu paanikat täielikus arusaamatuses. „Kui saime häirest kohalikelt elanikelt teada, siis ei osanud me midagi teha. Istusime oma autosse ja ootasime, mis edasi saab,“ kirjeldab üks. „Kui teade minuni jõudis, korkisin oma varudest lahti kõige kallima viski ja jäin ootama, millal elukaaslane koju jõuab – ta hakkas töölt minema sõitma, kui häire tuli,“ kirjeldab kohalik arvutiinsener oma mõtet, et kui juba siit ilmast lahkuda, siis vähemalt stiilselt.

Hawaii kuberner David Ige kinnitas, et juhtunut uuritakse väga põhjalikult, et tulevikus sarnast viga vältida. „Seekord võime olla õnnelikud, et midagi ei juhtunud. Kuid valehäirete kordumisel hakkavad inimesed mõtlema, et küllap on seegi kord tegemist valeteatega, millest pole vaja hoolida, ja kui peaks tulema tõsine oht, siis sellele enam ei reageeritagi,“ põhjendas Ige. Fox Newsi andmeil kavandab USA kongress veebruari algusesse erikuulamise häiresüsteemide tegevuse kohta ja Hawaiil juhtunu on siis kindlasti üks teemasid.