Õhtuleht on kirjutanud üht-teist haiglatest ja hooldekodudest. Soovin jagada oma kogemust. Olin pikemat aega Läänemaa haiglas ja imetlen väga sealse personali heatahtlikku suhtumist, nende vaimset ja füüsilist jõudu. Haigla ressursid on oskuslikult ära kasutatud. Ja mis on patsiendile väga tähtis – pensionist piisab kulude tasumiseks.

Haigla kõrval asub hooldekodu, kus torkab aga kohe silma, et seal on suured tühjad ruumid, mis kõik vajavad hooldamist. Hoolealustele on need ruumid ebavajalikud. Inimesele, kes seal olema peab, pole ju muud vaja kui kohta, kus olla. Et oleks söödetud ja hooldatud. Aga hooldekodus olemine maksab kolm korda rohkem kui haiglas olemine. Miks see nii on?