„Mõnikord on öeldud, et Arvo Pärdi muusika on nii pühalik, et seda ei julge peaaegu kuulatagi, rääkimata puudutamisest või laulmisest, see oleks nagu ebamaine. Ent mida rohkem me tema muusikat laulame, seda loomulikum ja inimlikum see kõik on,“ võtab aasta muusiku tiitliga pärjatud Jaan-Eik Tulve kokku oma kokkupuuted praegu maailma enim esitatud helilooja loominguga.

Eile oli Tallinna Niguliste kirik tulvil muusikat, pidulikkust ja ülevust. Dirigent Jaan-Eik Tulvele anti üle Eesti Rahvusringhäälingu tiitel aasta muusik 2017. Koos ansambliga Vox Clamantis esines Tulve kontserdil „O Antiphonen“. Just siinsamas Niguliste kirikus toimus 20 aastat tagasi ülestõusmispühade ajal ka ansambli esimene avalik kontsert.

„Meenub, et samal päeval sündis ansambli lauljal Jaan J. Leppikul laps. Huvitaval kombel on selline järelkasvu traditsioon saatnud Vox Clamantist veel edaspidigi, et just kontserdipäeval sai keegi lauljatest isaks,“ sõnab Tulve.