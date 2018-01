"Kui ma olin noor, siis ma nägin kunagi artiklit, et ilusad naised sünnitavad suure tõenäosusega esimesena tütre. Siis ma mõtlesin, et raudselt mul nii juhtub kunagi. Ja juhtuski – tüdruk on!" teatas Helen.

"Jah, see uudis vastab tõele," sõnas Tartu Ülikoolis biomeditsiini tudeeriv Helen oma Snapchati kontol. Paraku pole Kalvi-Kalle ja Helen juba mõnda aega armastust ja omavahelist mõistmist leidnud, mistõttu on nende eluteed lahku läinud. "See on nagu avalik saladus – seda teavad kõik, ent sellest otseselt ei räägita, sest ma olen ise seda peidus hoidnud. Ja üllatus-üllatus, ma olen juba väga pikalt, ma ei teagi kui pikalt, Kalvi-Kallest täiesti lahus," rääkis Helen Kõpp Snapchatis.

Viiendat kuud raseda Heleni sõnul on tema otsus Kalvi-Kalle lapsesaamise juurest eemal hoida teadlik. "Põhjuseid on palju," ütles Helen. "Ta elas mu kulul, kirjutas teistele naistele ja lisaks veel vaimne terror," kirjeldas ta.