Miks ei ole nõuet, et ühe ministeeriumi ministrid ei puhkaks samal ajal? Kas ministri puhkuse planeerimisel arvestatakse, et see ei langeks ajale, kui jõustub ministri töövaldkonda otseselt puudutav ja suurt avalikku tähelepanu pälviv seaduse- või maksumuudatus? Kuna sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski puhkus osaliselt kattus, polnud mitme päeva jooksul võimalik kuulda sotsiaalministeeriumi juhtide selgitusi tulumaksureformist tingitud töötavate pensionäride halvenenud majandusliku olukorra ja sellest tõusnud avaliku pahameele valguses.

Kateriin Pajumägi, valitsuse meedianõunik: Ministrid planeerivad oma puhkuse aega ise ja ministrite asendamise plaan toimib vastavalt peaministri välja antud ministrite asendamise korrale. Asendamise kord näeb ette, et ühte ministrit on järjekorras asendamas kolm kolleegi, ehk ministritel on alati asendus olemas. Samuti näeb kord ette, et esimeseks asendajaks on alati kolleeg oma erakonnast, mitte minister samast ministeeriumist. Nii asendas minister Jevgeni Ossinovskit puhkuse ajal Sven Mikser ning minister Kaia Iva asendas 2.–9. jaanuarini Jüri Luik ja 10. jaanuaril Toomas Tõniste.