Kui saarte ja mandri vahel liiklejad kuulsid nädalavahetusel ettevõtjate Raivo Heina ja Raivo Küti plaanist valmis ehitada Suurt väina ületav sild, mõtlesid arvatavasti paljud neist, et lõpuks ometi! Reisijate mugavuse seisukohalt on sild igal juhul eelistatuim variant: jääb ära mitmetunnine seismine praamijärjekorras, aja peale (ja sageli kiirusepiiranguid eirav) sõit Virtsu sadamasse ja paljud ilmastikuoludest tingitud kehvad üllatused. Kui poolemiljardilise maksumusega suurprojekt saaks tehtud maksumaksja rahakoti kallale kippumata ja sillaületus ei maksaks tulevikus rohkem kui praamipilet, tahaks lausa öelda: milles küsimus? Hakake aga ehitama!

Õnnetuseks pole sillaküsimus nii must-valge. Lindude-loomade liikumise pärast mures keskkonnakaitsjad juba tõstavad protesti. Ja alati on mõni eraklikkusega harjunud põlissaarlane, kes ei näeks parema meelega oma kodukandis mandrimehi ega teisigi külalisi. Mis sest, et Saaremaa pole turismimagnetina kindlasti veel täit potentsiaali saavutanud, ja nobedamast kaubaliiklusest oleks paljudel teistelgi sealstel ettevõtetel võita. Selge see, et võimalikud keskkondlikud ja sotsiaalmajanduslikud mõjud vajavad põhjalikku analüüsi. Riigi raha eest on neid ka juba tehtud.

Ent üksikutest huvigruppidest olulisemaks (mh sõnumina võimalikele investoritele) võib osutuda riigi vastuseis. Sillaehitust avalikult toetades – rääkimata sellele õla alla panemisest –, mööndaks, et praamiliiklusele panustades tehti valearvestus. Olgugi et juba ostetud parvlaevu saab alati uuesti rahaks teha, ei jätaks poliitilised konkurendid rapsimisele tähelepanu pööramata. Et sillajutt kerkis umbes aasta enne riigikogu valimisi, saavad emotsionaalsed argumendid sellest ainult jõudu juurde.

Jüri Ratas ongi juba lubanud ärimeestega kohtuda ja majandusminister Kadri Simson on ilmutanud ettevaatlikust, rõhudes eelkõige võimalikele keskkonnaohtudele. Kuid et Saaremaa silla teema ei kerki esimest korda, ei saa endale liiga palju mõtlemisaega lubada. Halvim oleks, kui valitsuse tegevusest jääks mulje, et ise ei tee, aga teistel ei lase ka teha.