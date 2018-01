Tallinna Linnamuuseumi Fotomuuseumis saab alates reedest vaadata väljapanekut „Gustav German: Pressifoto 1957–1967”.

Näitus Gustav Germani varasema perioodi pressifotodest aastatest 1957–1967 eksponeerib nii ajakirjanduses avaldatud fotosid kui ka neid, mis sel perioodil ei oleks saanud ilmuda ajastu ideoloogiliste tõekspidamiste tõttu.

Gustav Germani fotoreportaažid on jäädvustatud meisterliku kaadri- ja momendivalikuga. Paljud tema fotod on pälvinud tunnustuse kodu- ja välismaal. Oma aja iseloomuliku võttetehnikana leidis tema töös kasutamist peamiselt kolm kaamerat: peegelkaamera “Zenit”, spordivõteteks mõeldud “Leningrad” ja kaamera “Leica”. Kõik näitusel eksponeeritud fotod on kopeeritud Nõukogude Liidus toodetud kino- ja fotomaterjalilt.