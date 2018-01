"Doktor, minu mehel on niisugune maania, et ta on külmkapp," kurdab naine psühhiaatrile.

"Ärge muretsege, proua. Niisugune haigus pole ohtlik," lohutab arst.

"Kuidas nii?! Ta magab öö läbi lahtise suuga, tema seest paistab valgus ja ma ei saa sellepärast magada."