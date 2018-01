Päästeamet hoiatas sel nädalal, et kuigi mitmetele veekogudele üle terve Eesti on tekkinud jääkate, pole see veel piisavalt paks, et lubaks inimestel ohutult peale minna. Sellest hoolimata olid Maardu ja Harku järvele ning Männiku karjääri ilusat talveilma nautima tulnud nii uisutajad kui ka jalutajad.

Esimeste külmadega veekogudele tekkinud jääkate on veel nõrk ning nõrgale jääle minek on eluohtlik. — Päästeamet (@paasteamet) January 13, 2018

Siin ka meeldetuletus nõrga jää ohtudest: https://t.co/g9wo9APyih — Päästeamet (@paasteamet) January 13, 2018

Ent jääkate pole ohtlikult õhuke mitte ainult väikestel järvedel. Ka Peipsi järve ja Narva veehoidla jääkihti peetakse liiga nõrgaks. Alates 13. jaanuarist on seal jääle minek keelatud, seda nii jalgsi kui mootorsõidukitega.

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Püvi sõnul on praegune jääkate liiga nõrk, et inimest kanda. „Selleks, et enda elu ja tervist mitte ohtu seada tuleb piirangutest kinni pidada ja nõrgale jääle mitte minna,“ sõnas Püvi. Piirivalvurid paigaldavad järvelemineku enamlevinud kohtadesse vastavad hoiatussildid.