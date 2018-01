Kohtutäiturite hinnangul on Eestis tekkinud olukord, kus võlgnike kaitse on tugevam, kui sissenõudjate oma. "See tähendab, et väiksema sissetulekuga inimesed võivad olla võlglased mitmeid aastaid ning püüavad erinevaid skeeme pidi ära kasutada seadusest tulenevaid õigusi," ütles kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja kantsler Kristi Hunt.

Alates eelmisest nädalast kehtib täitemenetluse seadustiku muudatus, mis lubab võlgniku miinimumpalgast (s.o 500 eurot) arestida kuni 20 protsenti (ehk kuni 100 eurot).

Kui aga teenib miinimumist vähem, siis seadusega peab võlgnikule kätte jääb toimetulekupiiri summa ehk vaid 140 eurot.

