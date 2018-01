Astroloog Maria Angel ennustab kosmilisi taevakehi vaadeldes, milline saab olema tänane päev. Vaata, mida tähed sulle lubavad!

Jäär

21. märts – 19. aprill

Parimad sõbrad on need, kes lasevad sul olla see, kes sa oled. Nad tunnustavad sind kui isiksust, annavad andeks su väikesed nõrkused ja hindavad sind hea kaaslasena.