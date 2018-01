Sul on võimalik igas olukorras kuulata oma vaistu. Sellest võib praegu kasu olla ka kõige praktilisemates ja pakilisemates töösituatsioonides otsuste tegemisel.

Saad infot mitmelt poolt, võid seda leida raamatutest ja internetist, avastades, et teave on vastukäiv. Kindlasti küsi nõu sõpradelt, kes on olnud sarnases olukorras.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Töises asjaajamises võid kasutada tavatuid lähenemisviise. Võta kutsetööd kui loomingut, nii märkad võimalusi, mis teistel ehk tähelepanuta jäävad.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Hea oleks, kui saaksid kallimaga kahekesi romantilise väljasõidu ette võtta või natuke looduses kolada. Millised iganes ilmaolud ka ei oleks – ühise elamuse saate ikka.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Suudad fantaasialendu rakendada isegi igapäevaste rutiinsete töökohustuste täitmisel. Kui välismaailm selleks võimalust ei paku, teed ise endal elu huvitavaks.

Neitsi

23. august – 22. september

Oskad oma tunded väga tabavalt sõnadesse panna. Tee kaaslastel innustavate komplimentidega tuju heaks ning kindlasti räägi kallimale, kui väga sa teda armastad.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Kui su töö eeldab loomingulist lähenemist, tunned end täna täielikult omas elemendis. Suudad ühendada loogilise mõtlemise ja alateadliku tunnetamise, fantaasia on lennukas.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Võiksid ennast täiendada loominguliste hobidega seoses. Kui püüad luuletust kirjutada, midagi joonistada või maalida, võib sulle eneselegi ootamatult eriti hästi õnnestuda.

Ambur

22. november – 21. detsember

On üsna hea päev läbirääkimiste pidamiseks. Kuula kaaslasi tähelepanelikult – lisaks nende sõnade kuulmisele pead aru saama ka nii-öelda ridade vahele jäävast jutust.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Merkuuri ja Neptuuni sekstiil lisab mõtlemisele lennukust. Vestlused võivad kujuneda soojaks ja südamlikuks – sinus nähakse mõistvat ja usaldusväärset kaaslast.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Võid äriasju ajades jätta eemaloleva ja unistava mulje, sellegipoolest suudad kaaslaste mõtteavaldustele või küsimustele kiirelt ja igati adekvaatselt reageerida.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Hea on tegutseda koos kaaslastega. Olete erinevad ja täiendate üksteist. Olukordades, kus sina lahendust leida ei oska, annab keegi lähedal olev isik sulle ilmselt mõttelõnga kätte.

