Suureneb vajadus teistega suhelda, neilt arvamust ja nõuannet küsida. Ehk otsid üles vanad sõbrad, kellega koos on alati olnud lõbus seigelda või pidu pidada.

Tööasju on lihtsam ajada meeldivas õhkkonnas. Saad palju ära teha selleks, et soodne atmosfäär luua. Alusta sellest, et naeratad ja vaatad inimestele silma.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Vajad ellu uudsust ja vaheldust. Piisata võib sellest, kui võtad õhtu vabaks, lähed koos vahva kaaslasega kontserdile, teatrisse või kunstinäitusele.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Armastuse väljendamine sõnade abil jääb paraku ilmselt liiga lahjaks. Sul on vaja konkreetseid tegusid, kõige tähtsam on aga seejuures füüsilise läheduse roll.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Suudad teiste inimeste vajaduste ja tunnetega arvestada, nii on ka suhete loomine ja hoidmine kergem. Kui oled kellegagi riidu läinud, võta asja rahulikuks selgeks rääkimiseks aega.

Neitsi

23. august – 22. september

Tööl on lihtne asju ajada. Et möödarääkimisi eos vältida, tuleb sõlmida konkreetseid koostöökokkuleppeid ning jagada tööülesanded kõigile mõistetaval viisil.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

End on raske takka sundida. Ebameeldivad kohustused tahad kiiruga ära teha või nende täitmise määramatusse tulevikku edasi lükata lootes, et need justkui iseenesest korda saavad.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Hindad mugavust ja õdusust. Kui tööpäev väsitavana tundub, annab sulle jõudu teadmine, et õhtul on võimalik oma armsasse koju minna, mõnusat olemist nautida, midagi head süüa.

Ambur

22. november – 21. detsember

Lihtne on ka võõraste inimestega kontakti võtta ja asju ajada. Kui lähened neile positiivsel toonil ja sõbralikul ilmel, on suur osa võidust juba ette saavutatud.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kui vajad rahaasjus abi või nõuannet, ära häbene seda küsida. Kaalu oma võimalusi ja kui tundub, et mõistlik oleks laenu võtta, siis tegutse selle nimel, et paberid korda ajada.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Suhtud kaasinimestesse heatahtlikult ja eelarvamustevabalt. Ka nendes, keda teised hukka mõistavad, oskad märgata midagi head, mis äratab mõistmist ja kaastunnet.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Sead teiste vajadused enda omadest olulisemale kohale. Kellegi teise aitamine teeb su enesetunde paremaks, tunned end kasuliku ja väärtuslikuna.

