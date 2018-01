Sa tead, kuhu teel oled, eesmärgid on kindlalt paigas. Kuu loomise päeval ei ole mõtet uue alustamisega kiirustada, see on pigem planeerimise kui hoogsa tegutsemise aeg.

Tänane öö võib olla rahutu, unenäod imelikud. Kui need sul hommikul meeles on, tasub märksõnad üles kirjutada ning proovida luua seoseid sümbolite ja tegeliku elu vahel.

Palju õnne, Kaljukits! Algav aastaring annab sulle võimaluse teha suuri muudatusi, alustada täiesti uue kvaliteediga eluetappi. Tähtis on see, et ohjad kindlalt enda käes hoiaksid ja oma elu juhiksid. Kui klammerdud vana ja tuttava külge ning pelgad muudatusi, kipuvad need toimuma sinu tahte vastaselt. Paindlikkus, õppimisvõime ning julgus otsustavatel hetkedel jõulisi samme teha aitab sind edasi.