Töises vallas on võimalik kiiresti ja otsustavalt edasi liikuda. Arvesta sellega, et kui saavutad kõrgema positsiooni, kasvab ka sinu vastutus teiste ees.

Armastuse jõud on tugev ja edasiviiv. See võib sind kanda kaugemale, kui sa oleks arvatagi osanud. Kasvab teadmisjanu, soov maailma avastada.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Planeeri aega mõistlikult ja sisukalt. Kui tahad suuremaid muudatusi, siis kiiresti ei saavuta sa midagi. Kõige tähtsam on end diivanilt lahti kangutada, mugavustsoonist väljuda.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Armastus on see, mis annab jõudu tegutseda, eluga edasi minna ja ennast arendada. Ole uuele avatud ning valmis vastu võtma suuri ja õnnelikuks tegevaid kingitusi.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Kõik see, mis sul kodust kaasa võtta on - teadmised, lapsepõlves saadud tunnustus, julgustus, utsitamine – tagavad sulle kindla seljataguse ja usu iseendasse.

Neitsi

23. august – 22. september

Sa oled kohustusi hoolega täitnud. Küllap oled nüüd valmis pühenduma nendele tegevustele, mis sulle kõige rohkem meeldivad ja mille jaoks sul on annet ja tahet.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Tuleb jätkata asju põhimõtteliselt samal viisil, nagu omal ajal õpetatud on. Ainult et sina oled teine inimene ja ka aeg on uus – seega tegutse veidike teistmoodi ja tee natuke paremini.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Jupiteri ja Pluuto sekstiil annab võimaluse edasiminekuks ja tegevusvälja laiendamiseks. Muuda enda mõttemustreid, õpi ja arene ning sa muudad maailma enda ümber.

Ambur

22. november – 21. detsember

On soodne aeg äritegevuse laiendamiseks. Võimalik, et suundud välismaiseid turge vallutama. Selleks on vaja julgust riskida ning suutlikkust mõista maailma mitmekesisust.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kõik on võimalik! Julgete päralt on maailm, oled täna Jupiteri soosingus, nii et asu aga teele. Arenda ennast ja vaheta teadmisi teiste tarkade inimestega, lähtu enda unistustest.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sul on mõjukaid soovitajaid ja toetajaid, tänu enda visadusele ja nende soosingule võivad avaneda uued uksed karjääri vallas. Võid saada rohkem, kui unistada oled julgenud.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Pidev enesearendamine on edu võti. Näed oma eesmärke selgemalt ja ehkki need on ülimalt kõrged, on võimalik nendeni jõuda, kui õigeid samme teed.

Sünnipäevalapsele