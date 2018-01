Kui pead pikema sõidu ette võtma, varu aega ja kannatust. Seisakud või ummikud võivad sind takistada. Kasuta ooteaega selleks, et tähtsamad asjad rahulikult läbi mõelda.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Sul on võimalik äritegevuse laiendamine ette võtta, ent tuleb läbi kaaluda ka riskid. Kaalu, keda sa kui palju usaldada saad. Praegu on ettevalmistuse, mitte veel tegutsemise aeg.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Sind võluvad enesekindlad ja ettevõtlikud, targad ja haritud tegelased. Vaata neile julgelt silma. Ära lase endale hinge pugeda eksitaval mõttel, et sina sellise inimese armastust ei vääri.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Sinu uljad lapsepõlveunistused ei olnud pelk muinasjutt, kui asjaolud on õiged, saab need päriselt ka ellu viia. Julgete sammude tegemiseks on vaja enesekindlust ja head plaani.

Neitsi

23. august – 22. september

Teadmised ja oskused on sinu suurim varandus, mida sul on võimalik nii kasutada kui ka pidevalt suurendada. Sa ei saa kunagi piisavalt targaks, alati on küllaga arenguruumi.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Muretsemine rahaasjade pärast ei ole õigustatud. Selleks, et olla valmis võtma vastu suuri võimalusi, tuleb esmalt vabaneda väikestest takistavatest hirmudest.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Tee julgeid valikuid, võta vastu see, mida elul sulle pakkuda on. Otsused on ilmselt juba on mõne aja eest tehtud, sul tuleb hirmudest ja kahtlustest lõplikult üle saada.

Ambur

22. november – 21. detsember

On aeg ennast kokku võtta, kõik see, mis varem õpitud ja kogetud, tuleviku nimel tööle rakendada. Oled rikas nii teadmiste kui ka läbi elatu poolest, oska seda õigesti kasutada.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Hommikul aeg justkui seisaks – suured võimalused on käe ulatuses, ent mingi nähtamatu sein takistab sind nende poole käe sirutamisel. Sul on vaja hoogu võtta ja julgust koguda.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sul on astuda veel väike samm, et jõuda palju laiemale teele ning oma eesmärke selgemalt näha. Saa pelgusest üle, ole valmis silmitsi seisma inimestega, kes asju otsustavad.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Mõtle täpsemalt, kes on need inimesed, kes sulle parimat nõu anda oskaksid. Ei ole mõtet arvata, et sa parimat ei vääri, sest sulle antakse just täpselt nii palju, kui sa küsida tihkad.

