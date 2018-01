Elektrivargus pole meie kriminaalses argipäevas sugugi mitte uus asi, millega paljud kurikaelad seaduskuulekale elukorraldusele ja maailmavaatele väljakutseid heidavad. Vargus nagu vargus ikka, arvavad mõned. Aga kas ikka on?

6. detsembril ilmus Õhtulehes lugu kinnisvaramaakler Hillar Viksist ja tema leppimatust tülist üürnikega, kellest üürileandjal mitu head kuud vabaneda ei õnnestunud. Nähes et muu ei aita, tegi Viks Eesti Energiale avalduse ning palus peatada talle kuuluvas majas elektrivarustus.

Pärast seda läks lahti lahing Elektrilevi tehnikute ja Kaberneeme küla eramut omaniku tahte vastaselt kasutava leibkonna vahel. Sõjatandriks kujunes majas mõnesaja meetri kauguse asuv elektrikilp. Meeleheitlikus jõukatsumises jagati hoope rohkem kui 20 korral: tehnikud lülitasid voolu välja, maja hõivanud tegelased kohe jälle sisse.

KABERNEEME SÕJATANNER: Nelja kuu jooksul lõhuti seda kilbikappi ja selle sisu vähemalt paarkümmend korda. Kas vägivallatseja saab karistada või pääsed kergelt? (Stanislav Moshkov)

„Elektrivargus Kaberneeme Küla teel asuva maja tarbija poolt on väldanud oktoobri lõpust alates ja on võtnud süüdimatud mõõtmed,“ kirjutab Elektrilevi töödejuhataja Urmas Põldver majaomanik Hillar Viksile, edastades vaenutegevuse opertatiivülevaate. „Objektil on vooluvargust käidud tõkestamas pea ülepäeva, viimastel nädalatel lausa iga päev. Elektrivarguste tõkestamine liitumiskilbis mõõteseadmete plommimise, jaotuskilbis kaitsmete eemaldamise ja juhtmestiku parandamine ja lõpuks isolatsiooni rikkumisekindlaks ehitamine ega ka kilpide täiendav lukustamine pole tulemusi andnud.“