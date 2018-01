Muusik Jana Kask jagas Facebookis oma pahameelt Eesti meedia peale, kasutades seejuures üsna mahlakaid sõnu.

"Siin on kas varianti: need, kes töötavad selle sees, ja need, kes vaatavad pealt - (kallid vaatajad), kes ei ole kogu selles "pornograafias" süüdi," kirjutas Jana. Naine heitis Eesti meediale ette, et sellel on hirm.

"Kui teil on hirm sellepärast, mida me toodame - öelge seda näkku. Kui teil on hirm, et me teeme teistmoodi - öelge näkku. Kui te kardate, et me tuleme ja võtame teie kohad üle - olge rahulikud, meil ei ole seda vaja," seletas Jana.