Prantsusmaa president Emmanuel Macron tahab, et traditsiooniline baguette kantaks UNESCO kultuuripärandisse.

CNN vahendab, et reedel raadiole Europe 1 antud intervjuus ütles Macron, et baguette'i kadestatakse kogu maailmas. Macroni sõnul peab seda pagaritoodete tippsaavutust säilitama ning edasi andma oskusteave, kuidas baguette'i valmistada. Seetõttu tuleb pikk sai Macroni kinnitusel ka kultuuripärandiks tunnistada.

UNESCO on mõned toidud ja rahvusköögid küll kultuuripärandi nimekirja kandnud. Näiteks kuuluvad sinna Belgia õlu ja Korea kimchi valmistamise kunst.

Mõtte ka baguette sinna nimistusse saada, tekkis Macronil reedel, kui ta kohtus Prantususe pagaritoodete liidu presidendi Dominique Anractiga, kes palus tal ideed toetada. Nimelt on Anract mures baguette'i tuleviku pärast, kuna suurte supermarketite arv on aina kasvamas ning traditsiooniline baguette on seega ohtu sattunud.

Macron nõustus Anracti jutuga ning rääkis, et baguette on osa Prantsusmaa elust nii hommikul, päeval kui õhtul. Macron ütles koguni, et baguette on olnud osa inimkonna ajaloost algusest peale.