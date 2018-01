Kas ka sind on vahel poejärjekorras haaranud kimbatus, kuhu asetada kassalindil eralduspulk: kas enda ostude ette või hoopis enda kaupade taha? Õhtulehe lugejad lahendasid müsteeriumi!

Õhtuleht uuris, kas kassalindil eralduspulga kasutamise jaoks on olemas eraldi reegel. Eri kauplusekettide sõnul ühtset etiketti ei ole. Nii jääbki kassades iga ostleja enda otsustada, kas paneb enda kauba järel kassalindile eralduspulga või jätab selle ülesande järgmisele.

Siiski avaldas Prisma kommunikatsioonijuht Piret Lankots, et kena oleks, kui segaduste vältimiseks igaüks oma kauba lõppu ise kassalindi eralduspulga paneks, andes sellega märku, et järgmine võib hakata oma kaupa lindile paigutama. "Ka järgnev klient võib seda teha, oluline, et kõik saaksid üheselt aru, kellele kuuluv kaup kus asub. See lihtsustab ka kassapidaja tööd," märkis Lankots.