Viimased 12 aastat on David Deutchman külastanud Atlanta linnas asuvat haiglat, et selle sünnitusosakonna väiksemate ja väetimate patsientidega aega veeta. Ärimaailmast tulnud mehe sõbrad tema heategevust ei mõista, kuid Davidi enda meelest on see imetore.

David külastab ja aitab hoida, kussutada ning lihtsalt seltsiks olla varasündinud või terviserikkega beebidele. Et vahemaad on Ameerikas suured ja emaduspuhkus vaid mõnenädalane kuni paarikuune, on kellegi abi, kes lapsi hoiaks ja nendega räägiks, väga hinnatud. Sest sageli ei jõua vanemad, kui väga nad ka ei tahaks, oma beebisid iga päev külastada - fakt, mida mõned video kommenteerijadki oma sünnitusjärgsest perioodist nukralt meenutavad.

Haigla töötajad ja laste vanemad kutsuvad Davidit „intensiivosakonna vanaisaks“. Mees töötas varem ärimaailmas. „Mõned minu meessoost sõbrad küsivad, et mis sa seal teed,“ räägib ta. „Mina siis vastan, et hoian lapsi. Vahel kogemata oksendavad mu peale, vahel pissivad, aga kõik on tore. Ja nemad imestavad, et miks sa ometi midagi sellist teed. Nemad lihtsalt ei saa aru, kui palju see väärt on, et saad sellist beebit kätel hoida.“ Davidi meelest on tema praegune vabatahtlik tegevus tema elu parim töökoht.