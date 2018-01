Toomas Kirss käis täna saates "Hommik Anuga" ning muuhulgas tuli jutuks ka näitlejate maailmas avalikuks tulnud ahistamisskandaalid. Kirsi meelest on ahistamisjuttude näol tegi valgete meeste mahatampimisega.

"Mul tekib kaks küsimust. Kui sa naisnäitlejana 30 aastat mõtlesid, et kas sind ahistati või ei ahistatud, siis sa peaksid tegelikult minema arsti juurde," rääkis Kirss, et kui naine ei suuda 30 aasta jooksul aru saada, kas teda ahistatakse või mitte, on ilmselt midagi ta peaga lahti.

"Ja sealt tuleb teine asi. Kui sa oma rolli ei saa muudmoodi kätte, kui sind peab patsutama ja lased ennast patsutada ja saad selle rolli- ja kui roll on käes, siis mõtled, et oi, mind ahistati, siis sa oled võibolla lihtsalt andetu ja oled selle rolli saanud teenimatult," põrutas Kirss.

Jutuks tuli ka Kuldgloobuste gala, kus paljud naised ahistamise vastu protestimiseks musta kleiti kandsid. Kirsi sõnul oli mustades kleitides lavale ilmunud naistekari naeruväärne.

"Tulnud siis nagu nunnad, aga nad tulid tissid püsti. Teil on kogu see värk kõigile vaatamiseks ja te räägite ahistamisest," turtsatas Kirss. "See ei ole normaalne. See on mingi seltskkonna vandenõuteooria, vandenõu valgete meest vastu."