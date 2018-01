Täna hommikul käisid saates "Hommik Anuga" külas Apelsini bändimehed Tõnu Aare ja Ants Nuut. Mehed rääkisid, et Apelsini tegemine pole nende jaoks nostalgia vaid tänapäev. "Me vaneneme koos oma publikuga ja häda pole midagi," märkis Nuut. Aare lisas, et kuig neil on palju lugusid linti mängitud, et ole nad siiani jõudnud sellisele tasemele, et kõiki laule ka kontserdil otse esitada. "Näiteks loos "Peeglid" on väga palju kõrgeid noote," tõi Aare välja ühe keerulise loo.

Mehed kinnitasid, et bänditegmine pole neid sugugi ära tüüdanud. "Ei saa tüütada, sest lood on head," rääkis Nuut. "Sellest ei saa kunagi ära tüdineda, et inimesed rõõmustavad, kes tantsib, kes kuulab. Lähevad kontserdilt ära ja kõik on rõõmsad."