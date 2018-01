Aastate jooksul on mitmed näitlejatarid, nende seas Julianna Margulies ja Portia de Rossi, süüdistanud Steven Seagalit seksuaalses ahistamises ja kallaletungides hotellitoas.

Nüüd aga väidab Regina Simonsi nimeline naine, et Seagal (65) vägistas ta oma kodus, kui ta oli 18aastane.

1994. aasta filmi „Ohtlikul pinnal“ võtteil statistina tegutsenud Simons (43) rääkis väljaandele The Wrap, et abielumehest Seagal kutsus ta võtete lõpupeole, ent kohale jõudes avastas tüdruk, et on superstaariga kahekesi.