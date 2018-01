Tallinnas on kaks laste turvakodu, kuhu satuvad lapsed alates kolmandast eluaastast kuni täiseani. Need on 14kohaline Lilleküla ja 18kohaline Männi turvakodu. Laste sinna sattumise põhjused on erinevad ja kohati jahmatavad.

Tallinna laste turvakeskuse juhataja Priit Siig ütleb, et turvakodudesse sattuvate laste seas on nii neid, kes tulevad sinna ise, kui ka neid, keda toob politsei. „Need on muidugi üsna harvad juhtumid, kui laps ise tuleb,“ tõdeb Siig ja toob aastate tagant ühe 11aastase poisi näite: „Ta sai koolis halva hinde ja teadis, et kodus saab ta selle eest füüsiliselt karistada. Laps ei julgenud koju minna ja tuli turvakodusse.“

Politsei või lastekaitsetöötaja poolt turvakodusse suunatud lapsed on sageli seotud perevägivallaga. Vanemad pidutsevad, on purjus või narkouimas. Lärm läheb suureks või karjub laps appi ja naabrid kutsuvad politsei. „Kui politsei kohapeal hindab, et kodune keskkond on selline, kus üks laps ei peaks viibima, siis saab koos lastekaitsetöötajaga lapse perest eraldada ja paigutada turvakodusse, kuni koduse olukorraga tegeldakse ja see laheneb,“ selgitab turvakeskuse juhataja.

Ajalist mõõdet, kui kaua laps kodust eemal peab viibima, välja tuua ei saa. „On olukorrad, mis lahenevad kiiremini, kuid on juhtumeid, kus mõni laps jääb turvakodusse paariks päevaks või nädalaks. Muidugi on juhtumeid, kus pere on lastekaitsetöötajatele juba tuttav. Kui perekonda on juba varem hoiatatud, siis on võimalik alustada kohtus vanemlike õiguste piiramist. Need on pikad lood, mis võivad kesta mitmest kuust aastani.“