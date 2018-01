Valge Maja arst doktor Ronny Jackson ütles reedel, et Donald Trumpile tehtud tervisekontroll näitas, et president on suurepärase tervise juures. Pole teada, kas tervisekontroll hõlmas ka vaimse tervise ülevaatamist, kuid selle ala spetsialistid leiavad, et kahtlemata tuleks kontrollida ka Trumpi vaimset tervist.

CNN kirjutab, et Jackson sai kümnetelt arstidelt ja terviseekspertidelt kirju, kus tal soovitati muuhulgas ka Trumpi vaimset tervist kontrollida. Varasemad tervisetestide ülevaated, mis USA presidentidele on tehtud, käsitlevad vaimset tervist vaid põgusalt. Kuid Jacksonile kirjutanud arstid rõhutasid, et vanemate kui 66aastaste patsientide puhul peaksid vaimse tervise testid kindlasti olema osa tervisekontrollist. Trump on 71-aastane.

Valge Maja on seni Trumpi vaimset tervist ja võimekust puudutavaid küsimusi eiranud, nimetades neid naeru- ja häbiväärseks. Enne tervisekontrolli öeldi, et vaimse tervise teste Trumpile ei tehta. Pealegi on nagunii presidendi enda otsustada, millist osa tervisekontrolli tulemustest ta avalikkusega jagab.