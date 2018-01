Jüri Ratas jagab Facebookis teadlase Ene Margit Tiidu arvamusavaldust, kus naine kirjutab, et on isegi hästi, et lisaks palgale saab töötav pensionär ka pensioni. Ratas kinnitab oma postituses, et ka tulevikus saab Eestis töötav pensionär lisaks palgale pensioni.

Ratas peab vajalikuks veelkord rõhutada, et valitsuse maksureform ikkagi ei tõstnud, vaid hoopis langetas suurema osa eakate maksukoormust. "Tõsi on, et tänasest rohkem tulumaksu hakkab maksma vähem kui 10% pensionäridest ehk inimesed, kelle palk + pension on kokku üle 1352 euro kuus. Olen siiralt tänulik kõigile, kes on valmis võrdsema ühiskonna loomisse panustama," kirjutab peaminister.