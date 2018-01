Keskerakonna kunagine juht Edgar Savisaar kirjutab Facebookis, et kui tema oleks Venemaa kodanik, hääletaks ta Putini poolt.

"Räägime Venemaa presidendivalimistest. Kunagi kirjutasin USA presidendivalimistest Donald Trumpi toetuseks. Nüüd on aeg kirjutada Vladimir Putinist," kirjutab Savisaar.

Poliitik lisab, et on elus mitmel korral Putiniga kohtunud ning Savisaarele jäi temast hea mulje. "Putinist saab ka selleks hooajaks tugev ning sihikindel president. Ta sobib Venemaa inimestele. Ma ütlen Keskerakondlasena, et aeg maailma jaoks on keeruline ja sellisel ajal on vaja tugevaid riigijuhte. Nagunii on enamus riigitegelasi sellised, et ühega viska teist! Kui ma elaksin Venemaal ja oleksin Vene kodanik, siis hääletaksin Putini poolt. Soovin, et koera aasta oleks talle edukas."