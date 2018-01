Parteitu Euroopa Parlamendi saadik Indrek Tarand rääkis ERR-i uudisteportaalile natud intervjuus, et ka Reformierakonnata on võimalik asju korda saata.

"Kunagi Ratase valitsuse tekke päevadel ütlesin, et selle valitsuse suurim teene on avada Eesti rahvas okasroosikese unest, et ilma Reformierakonnata pole mitte miski võimalik. On küll võimalik. Mul hea meel, et mina 2011. aastal kandideerides Eesti presidendiks näitasin, et võimule oleks võinud tulla palju varem. Kui oleks tahetud. Aga Eestis peab üks rappa läinud presidendivalimine sellele protsessile katalüsaatoriks olema," seletas Tarand.