Seltskond on värvikirev. Esiteks Janetile väidetavalt kõik need aastad poliitilises võitluses toeks olnud abikaasa Bill (võrratu Timothy Spall), kel nüüd tundub naise suurvõidust olevat täiesti ükskõik. Mees tahab lihtsalt juua ja valjusti plaate mängitada. Teiseks Janeti üliküüniline sõbranna April (Patricia Clarkson), kel alati kõige kohta midagi salvavat öelda koos oma malbe idamaahuvilise mehe Gottfriediga (Bruno Ganz), kel alati poetada mõni klišeelik elutarkus, mis paneb Aprili silmi pööritama. Kolmandaks lesbipaar Martha (Cherry Jones) ja Jinny (Emily Mortimer), kes valmistub perelisa saama. Ning viimaks nägus finantstöötaja Tom (Cillian Murphy), kel paistavad närvid täiesti läbi olevat ja kes vabandab, et tema naine Marianne jääb peole hiljaks.

Inglise lavastaja Sally Potteri uusima filmi „Pidu“ alguskaader, kus peategelane Janet (Kristin Scott Thomas) räsituna ja äranutetud silmadega koduuksele ilmub ning filmivaataja relvaga sihikule võtab, viitab sellele, et mis iganes peagi näidataval koosviibimisel juhtuma hakkab – hästi see ei lõppe.

See, et pilt on mustvalge, annab süngust ja salapära juurde. Aga ausalt öeldes – kui ise satuks sellisest päevast osa saama, siis paistaks see ka pigem hallides kui värvilistes toonides.

Samas on tegu kõike muud kui masendava filmiga. Noh, kui jääda pärast selle vaatamist pikemalt mõtisklema selle üle, kui paljud meist üldse tegelikult tunnevad seda inimest, kellega nad koos elavad või on partneri ja sõbrana truud või usuvad tõsimeeli poliitikasse, mida nad ajavad... Kuid linalugu võib vaadata ka mõnusa meelelahutusena.

PÄEVAKANGELANE: Janeti (Kristin Scott Thomas) saamine Ühendkuningriigi tervishoiuministriks kahvatub muude uudiste kõrval, mille pidu lagedale toob. (Outnow.ch)

Film on minimalistlik ja teatrilavastuslik. Tegevus toimub ühes majas paari tunni jooksul. Põhirõhk on säravatel dialoogidel, kust pudeneb tihti antud hetkes täiesti kohatuna mõjuvaid märkusi. Sally Potter („Orlando“, „Tangotund“, „Mees, kes nuttis“) on filmi puistanud terast satiiri ja situatsioonikoomikat. Ka hetk, kus kokkukukkunud tegelast elustatakse, ajab hoopis naerma. Ning välja tulevad elu paradoksid: see, kes tundub algul väheke opakas, võib osutuda kõige normaalsemaks inimeseks seltskonnas.