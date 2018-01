Tüdruk lahkus tugikeskusest 8. jaanuari päeval. Samal kuupäeval käis ta oma lähedaste juures Kilingi-Nõmmes, kust ta aga teadmata suunas lahkus. Viimane teadaolev kontakt lähedastega oli tüdrukul 9. jaanuaril telefoni teel.

„Rõõm on teatada, et Kätlin on leitud ja temaga on kõik korras. Täname kõiki, kes levitasid teadet ja aitasid sellega otsingutele kaasa,“ teatab PPA pressiesindaja.