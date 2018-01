Jõhkardist mees loopis sõidu ajal kassipoegi autoaknast maanteele, üks kassipoegadest hukkus sõiduki rataste all.

Šokeeriv juhtum leidis aset Järvamaal Kirna ringristmiku lähistel, kirjutab loomakaitsja Heiki Valner enda blogis.

Julma tegu olevat pealt näinud kolmes sõidukis viibinud inimesed. "Vastassuunast tulnud, õppesõitu teinud rekkas istunud koolitaja tänas kõrgemaid jõude, et nooruke sõdurpoiss suure masinaga kraavi ei sõitnud, kui ühtäkki kassipoeg nende ette ootamatult, justkui taevast, kukkus. Olgu mainitud, et see kassipoeg jäi ellu ning jooksis teeäärsele põllule," kirjutab Valner enda blogis.