President Kersti Kaljulaid plaanib enda ametiajal üheks kuuks Narva kolida. Praegu meenutab tulevase presidendi kantselei tulevane asupaik kolm aastat tagasi lahingutes purustatud Donetski lennujaama.

ERRi uudisteportaal kirjutab oma reportaažis, et president lubas oma ametkonnaga kuuks ajaks Narva kolida, kui Vaba Lava enda sealse maja valmis saab. Praegu on asi maja valmimisest aga kaugel. Ehitusplatsil pole kerkivatest ametiruumidest veel midagi aimata, on vaid palju ehitusprahti ja buldooserimüra.