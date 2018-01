Võrus said tähelepanelikud müüjad kätte mehe, kes üritas poest mootorsaagi varastada, mis oli juba kotti pandud,

Reedel sai politsei teate, et Võrus Kreutzwaldi tänaval kaupluses püüdsid kaks meest varastada mitmesajaeurost mootorsaagi. Müüjad märkasid kahtlast tegevust, kuidas mehed läksid, mootorsaag kaenlas, riietuskabiini, panid seal sae kaasas olnud spordikotti ning püüdsid seejärel poest lahkuda nagu poleks midagi juhtunud, rääkis politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Kerly Virk Õhtulehele.

Kaupluse töötajad pidasid kotiga mehe kinni, teisel õnnestus põgeneda ja tema isik on selgitamisel.Politsei selgitas, et lisaks saele oli kotti pistetud ka poes müüdavad matkasaapad. Juhtunu üksikasju selgitatakse edasises uurimises.