USA poliitikud usuvad, et Nikki Haleyl, kes praegu on tegev ameerika saadikuna ÜRO-s, on piisavalt poliitilist ambitsiooni, et pürgida Ameerika Ühendriikide järgmiseks presidendiks.

Bloomberg kirjutab, et Haley on teinud jõupingutusi karmistamaks Põhja-Koerale kehtestatud sanktsioone. Lisaks rääkis naine kaasa ÜRO eelarve kärpimise ttemal. See on pannud välispoliitika spetsialiste mõtisklema, kas naine püüab endale endale ehk ovaalkabinetti ehk USA presidendikohale teed sillutada. Varem on Haley töötanud Lõuna-Carolina kubernerina.

Haley liitlane Katon Dawson kinnitab, et Haleyl on head poliitilised instinktid ning naine on lihtsalt poliitiliselt kuum.

Haley ise on seni presidendiks pürgimise spekulatsioonidest kõrvale hoidnud ning andnud sel teemal ümmargusi vastuseid. Bloombergi loo jaoks antud kommentaaris kirjutas Haley kontor, et naise prioriteediks on töö ÜRO-s ning sellele keskendub ta enim.