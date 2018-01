Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva kinnitusel panustab riik sel aastal omastehooldusse riigieelarvest täiendavalt 4 miljonit eurot ning aastatel 2018–2021 kokku 16,4 miljonit eurot.

Tänavuse aasta esimestel päevadel tõusis taas teravalt esile asjaolu, et ööpäevaringset abi vajavate eakate lähedaste olukord on äärmiselt niru: kas tuleb töölt ära tulla ja napi hooldustoetuse abiga lähedasele pühenduda, või siis tuleb abivajaja hooldekodusse saata, mis on teadagi üle mõistuse kallis.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva rääkis Delfile, et omastehoolduse suunatud vahenditega rahastatakse lisaks senistele erihoolekandeteenustele päeva- ja nädalahoidu suure hooldusvajadusega psüühika- või intellektihäirega inimestele ning parandatakse dementsuse diagnoosiga eakatele suunatud abi kvaliteeti ja kättesaadavust.

Samuti alustatakse hoolduskoordinatsiooni süsteemi arendamisega, mille tulemusena saavad inimesed oma lähedaste hooldamisel asjatundlikku nõu ning soodustab inimeste liikumist erinevate süsteemide ja teenuste vahel. Sügava puudega inimese töötavale pereliikmele võimaldatakse täiendavaid puhkusepäevi,” lisas Iva.

