Aafrika liit nõuab, et USA president Donald Trump vabandaks oma neljapäeval väljaöeldud sõnade pärast, kus ta nimetas muuhulgas Aafrika riike si*taauguriikideks.

BBC kirjutab, et 54 Aafrika riiki esindav organisatsioon nõudis presidendilt vabandust ning väljendas seejuures enda šokki ja pahameelt.

Trump on vulgaarset sõnakasutust eitanud ning ütles, et talle omistatud sõnad ei olnud tegelikult need sõnad, mida ta kasutas. Ometi väidavad kaks USA vabariiklast, et Trump siiski kasutas Valge maja kohtumisel ovaalsaalis ebatsensuurset sõna ning tema keelekasutus oli ülelüldiselt rassistlik.

Aafrika liit on seisukohal, et Trumpi väljaöeldu häbistab ameeriklasi ning väljendab näitab vähest inimväärikust. Liidu avalduses seisis veel, et Aafrika mandri ning selle inimeste ja USA valitsuse vahel on suur arusaamatus. Selle lahendamine vajab aga USA valitsue ja Aafrika riikide vahelist dialoogi.