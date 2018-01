Mida teha, kui kunagi nii suur ja tark tundunud ema või vanaisa on ühtäkki nõnda haige ja abitu, et ei saa enam üksinda hakkama? Saatuse tahtel sellisesse olukorda sattunutel tuleb teha raskeid otsuseid. Kas jääda koduseks hooldajaks, mis tähendaks tööst loobumist? Või saata lähedane hooldekodusse – aga kust võtta selleks raha? Mis oleks neist rasketest valikutest parim?

Veronika lugu: vanavanemaid omapäi jätta ei saa, aga hooldajaks ei nimetata

Oma elu Tallinnas maha jätnud ja perega Saaremaale vanavanemaid hooldama läinud Veronika ütleb, et mõistab nüüd lähedaste hooldajate muresid hoopis paremini. „See on väga raske, eriti kui on tegemist dementsusega. Lapsele teed midagi selgeks, aga vanemale inimesele...“