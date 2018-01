Praha eeslinnas sai bussi ja sõiduauto kokkupõrkes surma kolm ning vigastada 45 inimest.

Õnnetus juhtus Horomerice lähedal, umbes 12 kilomeetri kaugusel Prahast, vahendab express.co.uk.

"Kokkupõrkes sai surma kolm inimest: sõiduauto Škoda juht ja kaks bussis viibinud inimest," sõnas politsei pressiesindaja Monika Schindlova. Mitmed vigastatud reisijad jäid bussi lõksu, kuna see sõitis teelt välja ja vastu puud.

Viis reisijat on raskelt vigastatud, kümme keskmiselt ja ülejäänutel on kergemad vigastused. Kaks last said raske peatrauma, mistõttu nad pandi hingamisaparaadi alla ja viidi kunstlikusse koomasse.

Õnnetuse põhjuseid uuritakse. Buss kuulus erafirmale Arriva ja see sõitis liinil Praha kuuenda linnaosa ja Holubice küla vahel.