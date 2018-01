„Me näeme päevikutest, kuidas Valdo Pant on pikalt, kas-kolm kuud haiguslehel, aga teeb samal ajal tööd. Viis päeva on Nürnbergi kohtuprotsessist rääkiva saate salvestused ja kogu aeg on Pandil 38kraadine palavik,“ meenutab kolleegi Voldemar Lindström. „Tuberkuloos saatis teda elu lõpuni. Esimene tohter, kes ta kopsu opereeris, ennustas kohe, et tuleb elukestev ravi.“

Kolm nädalat varem oma 19. sünnipäeva pidanud Valdo Pant (21.01.1928 – 30.07.1976) haigestus 10. veebruaril 1947. Ta oli sel ajal, verinoorena, komandeeritud õpetajaks Kohtla-Järvele.

Algul üritas Pant tõbe mitte tähele panna – mis see väike palavik mehele teeb! –, aga kehv enesetunne ei taandunud ja kui ta viimaks arstide ette jõudis, diagnoositi äge kopsupõletik. Kulus veel mitu kuud, kuni Pant pääses viimaks päris ravile. Järgmise poole aasta jooksul tehti talle muu hulgas kaks kopsuoperatsiooni.