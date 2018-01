Eesti parim e-sportlane teenis mullu pool miljonit dollarit ja seda üheainsa võistlusega. Seda on rohkem, kui suurem osa päris sportlasi karjääri jooksul teenida suudavad.

“Alguses ei võetud seda väga tõsiselt,” kirjeldab professionaalne e-sportlane Kevin Tarn, et vanemad ja sõbrad-tuttavad ei kiitnud esialgu tema karjäärivalikut heaks. “Aja möödudes, rahalise sissetuleku kasvades ning e-spordi olemust mõistes hakati mu otsust rohkem austama.”

Sama saab öelda teinegi lootustandev küberatleet Kristjan Allsaar: “Perekond ja tuttavad toetavad mind sada protsenti!”

Vanemate ebalev olek on muidugi mõistetav – mis asi too e-sport õieti on, ning mille poolest see tavalisest spordist erineb? Vastus on lihtne: e-spordis võisteldakse videomängudes, ning nagu muugi spordi puhul, saab ka siin välja tuua mitmesuguseid alasid (eri žanritesse kuuluvad mängud), jagunemist oskuste alusel (amatöör ja professionaal), samuti peetakse suurvõistlusi. Samas ei puudu ka sellised spordile tüüpilised pahupooled nagu atleete kimbutavad vigastused ja dopinguskandaalid.