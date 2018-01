Täna toimus kinos Sõprus lühifilmide kasseti "Paha lugu" esilinastus, mis tõi kohale täismaja.

Õhtu juhatas sisse Kadri-Maria Mitt, kes tegi nalja selle üle, kuidas Tolk talle kirjutas ning palus tulla tänaõhtusele üritusele esinema, andmata vihjeid, mis filmides toimub ning millest need üldse täpsemalt räägivad.

Lühifilmide kasseti "Paha lugu" esilinastus kinos Sõprus (Robin Roots)

"Paha lugu" on filmikassett, mis räägib viiel erineval moel inimsuhetes varjul olevatest tumedamatest hoovustest, olukordadest, millest puhtalt pääseda on praktiliselt võimatu. Ahistamine, vaimne vägivald, manipulatsioon, nurka surumine - need on nii aktuaalsed teemad alates poliitikast lõpetades privaatsfääriga.

"Paha lugu" koosneb viiest lühifilmist: "Nissan Patrol" (režissöörid Andres Maimik ja Katrin Maimik), "Varakevad" (Gustaf Boman Bränngård ja Rain Tolk), "Kokkulepe" (Gustaf Boman Bränngård ja Rain Tolk), "Nõiutud" (Maria Avdjuško) ja "Jõulumüsteerium" (Katrin Maimik ja Andres Maimik).