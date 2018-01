Soojamaareisil puhata tahtnud tallinlased Silvi ja Arvi kaebasid lugejakirjas Õhtulehele, et neid ootas Kreeka puhkusereisil olematu teenindus. Reisifirma esindaja eitab neid väiteid.

Novatoursi turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisbergi kommentaar:

Klientide väide, et Kreetal puudus igasugune teenindus, ei vasta tõele. Samuti ei vasta tõele, et saabumisel ega lahkumisel ei olnud lennujaamas Novatoursi esindajat.



Tavapäraselt on sihtkoha lennujaamas tervitamas kliente mitu Novatoursi reisiesindajat. Üks, kes tervitab reisijaid kohe lennujaama väljapääsu juures ja suunab kliendid registreerimispunkti, kus teine reisiesindaja annab klientidele kätte infolehed ning suunab õigesse transfeeri bussi.



7. oktoobri lennul oli klientidel vastas üks Novatoursi reisiesindaja. Teine saarel viibiv reisiesindaja oli tööga hõivatud saare teises osas. Kuna sama lennuga saabusid ka teise reisifirma kliendid, kelle esindaja oli väljapääsule lähemal, võis esmamulje olla klientide mõneti ebamugav või ehk isegi ekslik.



Lennujaamas viibinud Novatours esindaja võttis kliendid vastu registreerimispunktis, kuna ilma registreerimata kliendid bussidesse ei pääse. Samuti jaotas esindaja klientidele vajalikud infolehed, kus kirjas kõik esmatähtis info, sealhulgas ka esindajate telefoni numbrid ning infotunni ajad.



Kõik kliendid jõudsid õigetesse bussidesse ning oma hotellidesse. Novatours on hoolitsenud selle eest, et alati oleks esindaja reisijatel lennujaamas vastas, et suunata nad õigesse bussi ning edastada vajalikud infolehed. Ühtegi sihtkohta saabunud reisijat lennujaamas teadmatusesse ei jäeta. Vajadusel ulatavad abikäe ka meie partnerfirma esindajad.



Mõlemad reisiesindajad tegid klientidele hotellides ka infotunnid. Lisaks on pea kõikides Kreeta hotellides Novatoursi infokaustad, kus kirjas lühike Kreeka ja Kreeta ajalugu, saare tutvustus, ekskursioonide võimalused ning tagasilennu väljasõiduajad.



Novatoursi esindaja oli Heraklioni lennujaamas klientidele abiks ka 14. oktoobril. Võimalik, et kliendid olid selleks ajaks, kui Novatoursi esindaja hilisema bussiga lennujaama jõudis, juba suundunud check-in’i ning seetõttu ei õnnestunud neil esindajat ka lennujaamas kohata.



Novatours ei saa kahjuks garanteerida, et kõikidel reisijatel õnnestub esindajaga lennujaamas kohtuda või reisisaatjaga ühes ja samas bussis sõita lennujaamast hotelli ja tagasi. Meil on kohustus tagada oma esindaja kohalolek lennujaamas nii reisijate saabumisel kui lahkumisel. Antud juhul on Novatours selle kohustuse täitnud.



Iga klient on Novatoursi jaoks oluline ja oleme neile tänulikud igasuguse tagasiside eest. Anname endast parima, et kõik kliendid saaksid oma reisiküsimustele ja -pretensioonidele vastuse võimalikult kiiresti. Antud juhul ettevõttepoolne vastus tõesti viibis ja vabandame veelkord kõikide klientide ees, kes on pidanud vastuseid liigselt ootama.



Novatours avaldab kahetsust, et klientidel esines tõrkeid lennujaamas. Igas lennujaamas on olemas info selle kohta, millal ja millistest väravatest lennud väljuvad. Samuti on check-in’id tähistatud vastavate lennufirmade sümboolikaga. Reisifirma esindajad ei pääse värava juurde, kuna selleks on vajalik lennupileti olemasolu ning turvakontrolli läbimine. Kuurortlinnade lennujaamades võib esineda pikki järjekordi ning tegemist ei ole asjaoluga, mida Novatours saaks kuidagi mõjutada. Väravani jõudmiseks peab iga reisija esitama ise oma dokumendi ning läbima turvakontrolli.



Novatours teeb kõik endast oleneva, et kliendid tunneksid end turvaliselt, mugavalt ning nende puhkusepäevad oleksid murepilvedest vabad. Kuna reisijate mahud kasvavad kiiresti, oleme otsimas hetkel täiendavat tööjõudu nii kontori poolele kui sihtkohtadesse.