Kujutlege seda pilti: temperatuur nulli ringis, bussipeatus, lumi, noor naine, seljas haiglakittel, millega ta ei saa isegi istuda, sest see ei kata kogu tema kehapinda, kaks kotitäit naise asjadega. Kuidas on see võimalik? Appi tõtanud mehele antakse mõista, et patsient oli lihtsalt „tülikas“. CNN kirjutab Baltimore'i linnas filmitud häirivast videost noorest naisest, kes ainult haiglakitli väel bussipeatuses kondab. Selle vaatepildi tunnistajaks ning jäädvustajaks on psühhoterapeut Imamu Baraka. Mees filmib naist ning üritab temaga kõneleda. Naine näib olevat hajevil ning eksinud, aeg-ajalt omaette halades. „Ma otsin teile abi,“ lubab Baraka. Ta jääb naise juurde kuni kiirabi saabumiseni. Neli turvatöötaja rõivastuses inimest lükkavad enda ees tühja ratastooli. Baraka takistab neid: „Oodake nüüd, niisama jätategi daami siia, tal pole ju riideidki! See ei ole okei!“ Üks mees vastab, et asi on „juhtunu asjaoludes“. Turvatöötajad jalutavad haiglasse tagasi.

Kas asi on selles, et naisel polnud raha, et USA tasulises meditsiinisüsteemis arstidele maksta, või polnud tal ravikindlustust? Asi oli pigem selles, et hapra vaimse tervisega naisterahvas oli arstidele keeruline ja tülikas patsient. Üks meestest, kes ta bussipeatusse vedas, annab Barakale ka mõista, et just selles probleem ongi.